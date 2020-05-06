ولي عهد أبوظبي : عملية توفير الغذاء مستدامة وهي أولوية قصوى للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات أثبتت فاعليتها في ظل انتشار وباء "فيروس كورونا" حول العالم.



وأشار إلى مواصلة تعزيز هذه المنظومة من خلال قدرات ومبادرات نوعية لتمكينها من التعامل مع مختلف الظروف.

وقال: "إنه رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع ــ ونحن جزء منه ــ فإن سلسلة الإمداد الغذائي في دولة الإمارات خلال هذه الظروف لم ولن تتأثر، سواء كان في الإنتاج المحلي أو المخزون الاستراتيجي أو عبر الاستيراد من الخارج".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نطمئن الجميع بأن عملية توفير الغذاء في دولة الإمارات مستدامة والأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة".

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جاء ذلك في مداخلة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مشاركته ـ عن بعد ــ في محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد الأربعاء تحت عنوان "الأمن الغذائي في دولة الإمارات".

قدمت المحاضرة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي وسلطت الضوء خلالها على مفهوم الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية وطنية وفاعلية منظومة الأمن الغذائي المتكاملة في الدولة ومرونتها في التعامل مع التحديات والأزمات وأهمية أن يسهم المجتمع في تعزيزها من خلال اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة والمحافظة على الموارد وعدم هدرها.. إلى جانب الاستفادة من التجارب والأزمات في اختبار مدى فاعلية أنظمتنا الغذائية وجاهزيتها لمواجه التحديات في مختلف الظروف.

وشارك في المحاضرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي في الدولة.

ويطلق مجلس محمد بن زايد هذا العام محاضراته بحلة جديدة ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية التي ينظمها في إطار حرصه على استمرار التواصل مع أفراد المجتمع والذي اعتاده سنويا خلال هذا الشهر الفضيل من خلال استضافة نخبة من المحاضرين والمفكرين الذين يطرحون مختلف المواضيع والقضايا التي تهم فئات المجتمع.. فيما تبث المحاضرة قناة الإمارات وقناة مجلس محمد بن زايد على "يوتيوب".. توافقا مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة خلال هذه الظروف للحفاظ على سلامة المجتمع.