صحيفة ألمانية تؤكد أطماع تركيا بثروات ليبيا النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت صحيفة المانية، الأربعاء، أن تركيا تضع عينيها على ثروات ليبيا النفطية، وعقود الإنشاءات؛ لذا ترسل الأسلحة والمرتزقة السوريين لدعم مليشيات فايز السراج وإرهابيي تنظيم القاعدة الذين يقاتلون في صفوفها.



ونقلت صحيفة "ساربروكر تسايتونج" الألمانية، عن مصادر ألمانية لم تسمها، أن "تركيا انتهكت في الأسابيع الماضية، قرار حظر تصدير السلاح لليبيا بشكل متكرر، ونقلت أسلحة ثقيلة لطرابلس رغم مرور أنقرة بأزمة مالية طاحنة وصعوبة تحملها تكلفة هذه الأسلحة في الوقت الراهن".

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وتابعت: "تركيا تخدع العالم، وتعلن أن مقاتلاتها من نوع (إف 16)، تشارك في تدريبات عسكرية في البحر المتوسط، لكن الحقيقة أنها تشارك في القتال في ليبيا".

وأضافت: "كما تقصف الفرقاطات التركية الأراضي الليبية منذ أسابيع لصالح المليشيات الموالية لفايز السراج".

وتابعت: "نيران الطائرات والفرقاطات التركية طالت المدنيين، وحولت حياتهم لجحيم، وأحدثت خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم"