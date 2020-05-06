الجيش الوطني الليبي يقصف مواقع مرتزقة تركيا في مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت قوات الجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء، مواقع مرتزقة تركيا في مدينة مصراتة، منها مخزن للذخيرة.



وقال مصدر عسكري ليبي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن أصوات انفجارات الذخائر لم تتوقف بمدينة مصراتة بعد القصف الجوي الذي تعرضت له مخازن مليشيات الوفاق، والمرتزقة الأتراك في مصراتة.

وأضاف المصدر وفقا لـ"العين الإخبارية" أن سلاح الجو استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية، والضربات كانت دقيقة، وأصابت أهدافها ومن بينها مخزن ذخيرة.

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وتابع أن الجيش استهدف مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

وتشهد غالبية محاور العاصمة طرابلس، هدوءا نسبيا حذرا حيث تقتصر غالبية العمليات على الضربات الجوية، والعمليات النوعية الخاطفة.

وفي حين تلتزم قوات الجيش بالهدنة المعلنة مع بداية شهر رمضان، إلا أن المليشيات الإرهابية تواصل خرق الهدنة بشكل متعمد، وتواصل عملياتها باستهداف قاعدة الوطية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق غير الدستورية عسكريا وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمرتزقة السوريين للقتال إلى جانبها لصد عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير البلاد من الإرهابيين، وتدير المعركة غرفة عمليات تركية من قاعدة معيتيقة المحتلة