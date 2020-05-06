استهدف سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، الكلية العسكرية في مصراتة، التي تعد معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية، بأكثر من 18 ضربة جوية، وذلك بحسب ما أكد مصدر عسكري ليبي وشهود عيان.
ووفقا لما نقلت شبكة سكاي نيوز، فقد أكد المصدر أن الضربات كانت دقيقة، وأصابت أهدافها، مما أسفر عن انفجار مخزن ذخيرة بعد اشتعال النار داخل الكلية الجوية، مشيرا إلى أن الشظايا تطايرت، ووصلت إلى الطريق الخارجي للمطار بسبب قوة الانفجارات.
كانت هذه تفاصيل خبر «ليبيا تشتعل» .. «قصف عنيف بأكثر من 18 ضربة جوية» لمعاقل الإرهاب .. تدمير مركز القيادة «التركي» .. شظايا الإنفجارات وصلت خارج المطار من قوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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