البنتاغون: مساعدة الجيش اللبناني معيار أساسي بالسياسة الأميركية تجاه لبنان

أشار مصدر في ​البنتاغون​ الأميركي لقناة "الحرة"، عن أن "مساعدة الجيش ال​لبنان​ي معيار أساسي في ال​سياسة​ الأميركية تجاه لبنان وندعو ​القوى الأمنية​ لحماية ​حرية التعبير​ وصون الأمن والقانون". إضغط للمزيد

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