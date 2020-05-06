روكز: لقاء بعبدا لم يأخذ النواب المستقلين والمنتفضين بالشارع بعين الاعتبار

علق النائب شامل روكز، في مداخلة تلفزيونية مسائية، على عدم تواجده في لقاء بعبدا الذي حصل اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهدف مناقشة الخطة الإقتصادية للحكومة اللبنانية، و أشار إلى أنه "لم يأخذ النواب المستقلين و المنتفضين في الشارع بعين الاعتبار".
ولفت النائب روكز في المقابلة تلفزيونية، إلى أنه يؤيد "الدعوة لطاولة حوار في القصر الجمهوري في بعبدا تضم الجميع بدون استثناء وبالتشاور مع جميع القطاعات حول الخطة الإقتصادية للحكومة اللبنانية" لأن ذلك يعود بالإيجابية على تلك الخطة وعلى أي تعديل بها.
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