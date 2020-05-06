روكز: لقاء بعبدا لم يأخذ النواب المستقلين والمنتفضين بالشارع بعين الاعتبار

علق النائب ​شامل روكز​، في مداخلة تلفزيونية مسائية، على عدم تواجده في لقاء ​بعبدا​ الذي حصل اليوم بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بهدف مناقشة الخطة الإقتصادية للحكومة اللبنانية، و أشار إلى أنه "لم يأخذ النواب المستقلين و المنتفضين في الشارع بعين الاعتبار".

ولفت النائب روكز في المقابلة تلفزيونية، إلى أنه يؤيد "الدعوة لطاولة حوار في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا تضم الجميع بدون استثناء وبالتشاور مع جميع القطاعات حول الخطة الإقتصادية للحكومة اللبنانية" لأن ذلك يعود بالإيجابية على تلك الخطة وعلى أي تعديل بها.