الحجار: لا بد من الاستعانة بصندوق النقد الدولي بسبب وجود فجوة تمويلية كبيرة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في حديث تلفزيوني، ان "​تيار المستقبل​"، لم يشارك في لقاء ​بعبدا​ الذي عقد اليوم بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لأن الخطة التي تقدمت بها ​حكومة حسان دياب​ أقرت في ​مجلس الوزراء​ أساساً والمشورة تكون قبل إقرار الخطة وليس بعد اقرارها والتفكير في تنفيذها".

ولفت الحجار الى انه "لا بد من الاستعانة ب​صندوق النقد الدولي​ وذلك لعدة اسباب ولعل ابرزها وجود فجوة تمويلية كبيرة وضخمة"، داعياً "من لديه خطة او اقتراح بديل عن الذهاب الى الصندوق ان يقوم بتقديمه للعمل به".