أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث تلفزيوني، ان "تيار المستقبل"، لم يشارك في لقاء بعبدا الذي عقد اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون لأن الخطة التي تقدمت بها حكومة حسان دياب أقرت في مجلس الوزراء أساساً والمشورة تكون قبل إقرار الخطة وليس بعد اقرارها والتفكير في تنفيذها".
ولفت الحجار الى انه "لا بد من الاستعانة بصندوق النقد الدولي وذلك لعدة اسباب ولعل ابرزها وجود فجوة تمويلية كبيرة وضخمة"، داعياً "من لديه خطة او اقتراح بديل عن الذهاب الى الصندوق ان يقوم بتقديمه للعمل به".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: لا بد من الاستعانة بصندوق النقد الدولي بسبب وجود فجوة تمويلية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.