رابطة الأساسي تزور المجذوب: اقترحنا آلية للعودة التدريجية للصفوف

التقى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ وفداً من الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​ برئاسة رئيس الرابطة حسين جواد، وقد جرى إستعراض سيناريو عودة التلاميذ إلى المقاعد الدراسية لإستكمال ​العام الدراسي​ وإجراء ​الإمتحانات الرسمية​ .

وعرض وفد الهيئة الإدارية إلى ضرورة الإسراع في إتخاذ القرار بهذا الشأن لإراحة ​الطلاب​ ، كما وعرض مسألة العودة التدريجية للصفوف، وإقترح الوفد "إنهاء العام الدراسي لصفوف الروضات والحلقة الأولى بإعتبار أنها ترفع آلياً، وأما بالنسبة للحلقة الثانية والثالثة يصار إلى تقسيمها إلى دوامين لكل حلقة دوام، فتعطى ثلاثة أيام للحلقة الثالثة وثلاثة أيام للحلقة الثانية، وأنه من الممكن إعتماد هكذا إجراء وبالتالي يمكن أن يكون الدوام لمدة أربع حصص يومياً مع الحفاظ على التباعد بين الطلاب".

وفي موضوع إمتحانات ​الشهادة المتوسطة​ أكد وفد الهيئة الإدارية على ضرورة إعتماد الأسئلة الإختيارية وترك الاختيار للطالب وفقاً لما كان قد تقدم من اقتراح سابق، وعلى أن تستغرق الإمتحانات ثلاثة أيام فقط، وطالب اللقاء "بالإفراج عن مستحقات صناديق ​المدارس​ وعن مستحقات مجالس الأهل وثمن ​الكتب​ من العام الماضي، فأشار معاليه إلى أنه سيتم دعم الصناديق قريباً وقريباً جداً" .