وزارة الصحة: نتائج فحوصات الوافدين عبر المصنع والعبودية اتت كلها سلبية

اعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في بيان، أن "نتائج فحوصات الـPCR التي تم إجراؤها للوافدين عبر معبري ​المصنع​ وعددها واحد وتسعون فحصًا، و​العبودية​ وعددها مئة وفحصان أتت كلها سلبية، وسيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لهذه الحالات السلبية علمًا أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".

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