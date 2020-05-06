وافدة من سيراليون احتكت بأقاربها قبل أن تكتشف إصابتها بكورونا جنوبا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​الجنوب​ ان احدى الوافدات اللبنانيات من ​سيراليون​ قد عادت مؤخراً ضمن عمليات الاجلاء على متن ​طيران الشرق الاوسط​ وتوجهت الى منزلها في بلدة بافليه الجنوبية، وبعد وصولها الى البلدة ظهرت نتيجة فحص فايروس ​كورونا​ حيث تبين ان النتيجة ايجابية وان المواطنة تحمل الفيروس.

وتبين ايضاً ان الوافدة كانت قد احتكت في بلدتها مع شقيقتها كما مع اولادها حيث تحركت البلدية وحجرت صحياً عليها وعلى الذين احتكت بهم وبوشرت الاجراءات الصحية اللازمة بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ ليبنى على الشيئ مقتضاه.