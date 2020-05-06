اخبار العالم

وافدة من سيراليون احتكت بأقاربها قبل أن تكتشف إصابتها بكورونا جنوبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​الجنوب​ ان احدى الوافدات اللبنانيات من ​سيراليون​ قد عادت مؤخراً ضمن عمليات الاجلاء على متن ​طيران الشرق الاوسط​ وتوجهت الى منزلها في بلدة بافليه الجنوبية، وبعد وصولها الى البلدة ظهرت نتيجة فحص فايروس ​​ حيث تبين ان النتيجة ايجابية وان المواطنة تحمل الفيروس.

وتبين ايضاً ان الوافدة كانت قد احتكت في بلدتها مع شقيقتها كما مع اولادها حيث تحركت البلدية وحجرت صحياً عليها وعلى الذين احتكت بهم وبوشرت الاجراءات الصحية اللازمة بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ ليبنى على الشيئ مقتضاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وافدة من سيراليون احتكت بأقاربها قبل أن تكتشف إصابتها بكورونا جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا