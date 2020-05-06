أفاد مراسل "الخليج 365" في الجنوب ان احدى الوافدات اللبنانيات من سيراليون قد عادت مؤخراً ضمن عمليات الاجلاء على متن طيران الشرق الاوسط وتوجهت الى منزلها في بلدة بافليه الجنوبية، وبعد وصولها الى البلدة ظهرت نتيجة فحص فايروس كورونا حيث تبين ان النتيجة ايجابية وان المواطنة تحمل الفيروس.
وتبين ايضاً ان الوافدة كانت قد احتكت في بلدتها مع شقيقتها كما مع اولادها حيث تحركت البلدية وحجرت صحياً عليها وعلى الذين احتكت بهم وبوشرت الاجراءات الصحية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة ليبنى على الشيئ مقتضاه.
كانت هذه تفاصيل خبر وافدة من سيراليون احتكت بأقاربها قبل أن تكتشف إصابتها بكورونا جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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