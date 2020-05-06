تمكن عناصر ​الجيش اللبناني​ من تطويق الاشتباك المسلح الذي اندلع بين عائلتين في ​باب التبانة​ وأسفر عن سقوط جريح وتنفذ في هذه الاثناء عناصر الجيش حملة مداهمات لتوقيف المتورطين ب​إطلاق النار​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تطويق اشتباك في باب التبانة وتنفيذ حملة مداهمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.