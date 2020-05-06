أفاد مراسل "الخليج 365" عن أن الطفلة ن. ع. .ا من بلدة الروضة في البقاع الغربي توفيت شنقاً بهدف تمثيل مشهد في مسلسل تركي.
وفي التفاصيل أن الطفلة ن.ع.ا. بعمر 9 سنوات كانت تتابع مسلسل تركي، وشاهدت الممثلة التركية تمارس عملية الإنتحار شنقا بحبل، فتأثرت بهذا المشهد فقامت بتمثيله مستعملةً شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها فحصلت عملية الاختناق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة بعمر 9 سنوات شنقا بعدما قلدت مشهد انتحار بمسلسل تركي بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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