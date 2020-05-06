وزير التربية: تحية للصحافيين وللمحررين الشبان في ذكرى شهداء السادس من أيار

وجه وزير التربية ​طارق المجذوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية للصحافيين، وتحية للمحررين الشبان في ذكرى شهداء السادس من أيار"، مشيراً الى انه "بقي أن أحيي كل شهداء الحرية، وما أكثر المناضلين العاملين في سبيل حرية لبنان في أيامنا هذه، ولشهداء القضية، مني أطيب تحية".

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