الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة جبلا واستقرارها ساحلا

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، كما تنشط الرياح صباحاً وتنخفض نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر.

على أن يكون طقس الجمعة غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء، يتحول تدريجيا بعد الظهرالى غائم حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع ويتاسقط الرذاذ خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

أما طقس السبت فغائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة وموحلة فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.