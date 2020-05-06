وقفة تضامنية مع الموقوفين محمود مروة ووضاح غنوي عند تقاطع إيليا بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان "حراك صيدا" نظم في "ساحة الثورة" عند "تقاطع إيليا" في المدينة، وقفة تضامنية مع محمود مروة ووضاح غنوي اللذين تم توقيفهما على خلفية إلقاء عبوة على مصرف فرنسبنك فرع صيدا منذ 10 ايام.

وقد رفع المشاركون لافتات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وإعتقال من تسبب بإنهيار البلد ومن قام بسرقته ونهبه. وأكدت زوجة الموقوف محمود مروة، ان "التحركات مستمرة لاطلاق سراح الموقوفين مطالبة بمحاكمة الفاسدين وتوقيفهم".

تجدر الإشارة إلى أنه من حوالي الساعة بدأ التجمع في الساحة.