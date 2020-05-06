عكر: سيستمر الظلم ما لم نعمل لبناء الدولة المدنية

أشارت وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يتبين بشكل واضح للحريصين على المصلحة العامة أن لا حل لنا إلا بالعمل الحثيث لبناء دولة المؤسسات. ​لبنان​ بجميع أبنائه ظُلِم ماضيا وحاضرا وسيستمر الظلم ما لم نعمل لبناء ​الدولة المدنية​".

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