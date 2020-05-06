أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "انني سمعت بأنه في الرابع عشر من هذا الشهر ستقوم طيران الشرق الأوسط برحلات لإعادة اللبنانيين في الخارج. المطلوب كما جرت العادة طواقم طبية على متن الطائرات والمطلوب احترام المسافة المطلوبة الضرورية الصحية في الطائرة والتشديد في المطار لاننا لا زلنا في اول الطريق".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبناني إتخذت قرارا منذ حوالي الشهر يقضي بإجلاء من يرغب من اللبنانيين إلى الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لطواقم طبية متشددة على طائرات الإجلاء ولا زلنا بأول الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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