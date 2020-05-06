وزير الصحة اليمني: لفرض حظر التجوال في عدن

دعا ​وزير الصحة​ ​اليمن​ي ناصر باعوم، السلطات المحلية في محافطة عدن إلى "فرض حظر تجوال لمدة أسبوعين على الأقل، حتى تتمكن فرق الرصد الوبائي من حصر أي ​حالات​ تشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​".

وشدد باعوم على "ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة"، مؤكدا أن ​الحكومة​ "تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء كورونا والفيروسات المتفشية في اليمن، في ظل موسم هطول ​الأمطار​ في مختلف المحافظات"، داعياً العاملين في ​القطاع الصحي​، الى "التمتع الشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك".