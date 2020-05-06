وزير الصحة اليمني: لفرض حظر التجوال في عدن

دعا وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، السلطات المحلية في محافطة عدن إلى "فرض حظر تجوال لمدة أسبوعين على الأقل، حتى تتمكن فرق الرصد الوبائي من حصر أي حالات تشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".
وشدد باعوم على "ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة"، مؤكدا أن الحكومة "تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء كورونا والفيروسات المتفشية في اليمن، في ظل موسم هطول الأمطار في مختلف المحافظات"، داعياً العاملين في القطاع الصحي، الى "التمتع الشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك".
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