الداخلية المصرية: ضبط شخصين في محافظة الغربية وبحوزتهما 70 طردا لمخدر الحشيش

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، ان "الإدارة العامة ل​مكافحة المخدرات​ تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين في الغربية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بالمحافظة نفسها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع ​الأمن العام​ وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية"، جرى ضبطهما وبحوزتهما 70 طردا لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو غرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمولين"، مشيرة الى ان "المضبوطين أقرا، بمواجهتهما، بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه".

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