حكومة إسرائيل الجديدة تخرج للعلن الأربعاء والمحكمة تسمح لنتانياهو برئاستها

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع ​بنيامين نتانياهو​ من رئاسة ​الحكومة الإسرائيلية​ الجديدة ما دام يواجه تهما جنائية. واعتبرت المحكمة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع نتانياهو من رئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 أيار الجاري.