رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتانياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة ما دام يواجه تهما جنائية. واعتبرت المحكمة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع نتانياهو من رئاسة الحكومة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 أيار الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة إسرائيل الجديدة تخرج للعلن الأربعاء والمحكمة تسمح لنتانياهو برئاستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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