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حكومة إسرائيل الجديدة تخرج للعلن الأربعاء والمحكمة تسمح لنتانياهو برئاستها

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رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع ​بنيامين نتانياهو​ من رئاسة ​الحكومة الإسرائيلية​ الجديدة ما دام يواجه تهما جنائية. واعتبرت المحكمة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع نتانياهو من رئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 أيار الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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