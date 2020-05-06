الخارجية الاميركية: زلماي زاد سيزور قريبا قطر للقاء ممثلي حركة طالبان

أعلنت ​وزارة الخارجية الاميركية​ أن المبعوث الأميركي المعني ب​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​، "سيزور قريبا قطر للقاء ممثلي ​حركة طالبان​ ومن ثم ​باكستان​ و​الهند​، وسيأكد على تطبيق اتفاق السلام في أفغانستان وسبحث التعاون بين كل القوى على مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد".

هذا وكان ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، قد صرح بأن حركة "طالبان" الأفغانية لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق جرى توقيعه هذا العام، وسط دلائل على أن الاتفاق الهش يتعرض لضغوط"، مشيراً الى ان "​الحكومة الأفغانية​ لا تفي أيضا بالتزاماتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة الأفغانية ليست جهة في الاتفاق بين ​الولايات المتحدة​ وحركة "طالبان".

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