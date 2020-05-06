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الخارجية الاميركية: زلماي زاد سيزور قريبا قطر للقاء ممثلي حركة طالبان

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أعلنت ​وزارة الخارجية الاميركية​ أن المبعوث الأميركي المعني ب​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​، "سيزور قريبا قطر للقاء ممثلي ​حركة طالبان​ ومن ثم ​باكستان​ و​الهند​، وسيأكد على تطبيق اتفاق السلام في أفغانستان وسبحث التعاون بين كل القوى على مواجهة ​فيروس ​ المستجد".

هذا وكان ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، قد صرح بأن حركة "طالبان" الأفغانية لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق جرى توقيعه هذا العام، وسط دلائل على أن الاتفاق الهش يتعرض لضغوط"، مشيراً الى ان "​الحكومة الأفغانية​ لا تفي أيضا بالتزاماتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة الأفغانية ليست جهة في الاتفاق بين ​الولايات المتحدة​ وحركة "طالبان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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