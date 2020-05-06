الخارجية الروسية: قلقون من معلومات حول محاولة إنزال مجموعة من المرتزقة في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، انها "تنتظر بقلق لأنباء حول محاولة مجموعة من المرتزقة الإنزال على أراضي فنزويلا للقيام بأعمال إرهابية ضد ممثلي السلطات الشرعية في هذا البلد وقيادتها".
هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن "فنزويلا تعتزم إرسال تقرير حول محاولة الغزو البحري لبلاده إلى محكمة لاهاي، وسيتم إعداد التقارير ذات الصلة من قبل وزير الخارجية في البلاد".
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