الخارجية الروسية: قلقون من معلومات حول محاولة إنزال مجموعة من المرتزقة في فنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان لها، انها "تنتظر بقلق لأنباء حول محاولة مجموعة من المرتزقة الإنزال على أراضي ​فنزويلا​ للقيام بأعمال إرهابية ضد ممثلي السلطات الشرعية في هذا البلد وقيادتها".

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن "فنزويلا تعتزم إرسال ​تقرير​ حول محاولة الغزو البحري لبلاده إلى ​محكمة​ ​لاهاي​، وسيتم إعداد التقارير ذات الصلة من قبل ​وزير الخارجية​ في البلاد".