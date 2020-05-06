الحكومة الأيسلندية: تعافي 97% من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​الحكومة​ الأيسلندية، عن "تعافي 97% من المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد"، مشيراً الى "شفاء 1750 شخصا من أصل 1799 مريضا أجريت عليهم فحوص خاصة بعدوى COVID-19 كانت نتائجها إيجابية، و3 مصابين فقط بالعدوى لا يزالون في ​مستشفيات​ أيسلندا، وحالاتهم لا تثير قلق الأطباء".

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