البرلمان العراقي يصوت لنحو 20 وزيرا في الحكومة الجديدة

يصوت ​البرلمان العراقي​، في جلسته التي يعقدها اليوم بحضور نواب جميع المكونات، من أغلبية الكتل، على وزراء الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

ولفت عضو كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النائب جمال كوجر، في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الى ان "رئيس الوزراء المكلف سيقدم نحو 18 أو 20 وزيرا على طاولة ​مجلس النواب​ للتصويت عليهم"، مشيراً ال أن "نواب ورؤساء كتل من الذين لن يحضروا إلى جلسة اليوم للتصويت على الكابينة الحكومية، كانوا قد وقعوا على تقديم الكاظمي مرشحا لتولي ​رئاسة الحكومة​، وحضروا عند تكليفه من قبل ​رئيس الجمهورية​، مرجعا هذا التغير لأسباب تتباين ما بين المصالح، والإملاء الخارجي".