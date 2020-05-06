الصحة السعودية: البلاد سجلت أعلى نسبة في حالات التعافي من فيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة السعودية​ الدكتور محمد العبد العاليعن "تسجيل البلاد أعلى نسبة في ​حالات​ التعافي من ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى "تماثل 1352 حالة للشفاء، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في البلاد منذ بداية فيروس كورونا الجديد".

وبيّن ان البلاد "سجلت 1687 إصابة جديدة بالفيروس، فيما ارتفع إجمالي ​الإصابات​ إلى 31938، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6783، والعدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 209".