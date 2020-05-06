الصحة السعودية: البلاد سجلت أعلى نسبة في حالات التعافي من فيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العاليعن "تسجيل البلاد أعلى نسبة في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى "تماثل 1352 حالة للشفاء، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في البلاد منذ بداية فيروس كورونا الجديد".
وبيّن ان البلاد "سجلت 1687 إصابة جديدة بالفيروس، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31938، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6783، والعدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 209".
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