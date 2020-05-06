عزل منطقة في المفرق شمالي الأردن بعد تسجيل إصابة بكورونا

أعلن محافظ المفرق ​الأردن​ية ياسر العدوان، عن أنه جرى عزل منطقة الخناصري بعد تسجيل إصابة ب​فيروس كورونا​ لسائق شاحنة دخل الأردن قبل أسبوعين.

وأشار مدير الشؤون الصحية في المفرق هاني عليمات، أنه جرى تشكيل أربعة فرق تقصي وبائي لأخذ عينات من منطقة الخناصري اعتبارا من اليوم، مؤكداً أن السائق دخل الأراضي الأردنية قبل 14 يوما وتم فحصه في مركز حدود العمري وجاءت نتيجة الفحص سلبية، وبعد انقضاء فترة 14 يوما تم إجراء فحص آخر له وثبتت إصابته بالفيروس.

وأعلنت ​وزارة الصحة​ الأردنية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.