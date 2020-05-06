بوغدانوف يبحث مع عريقات ومجدلاني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث نائب ​وزير الخارجية​ الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ​ميخائيل بوغدانوف​، هاتفياً، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، عضو اللجنة المركزية ل​حركة فتح​ ​صائب عريقات​ وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام ل​جبهة النضال الشعبي​ الفلسطيني، ​أحمد مجدلاني​. هذا وبحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في وقت سابق، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​، سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والوضع الحالي المحيط ب​قطاع غزة​. إضغط للمزيد

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