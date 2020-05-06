تسجيل 278 وفاة بفرنسا ليصل عدد الوفيات ل25809

ادت ​وزارة الصحة​ الفرنسية عن أنه زاد عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​، الأربعاء بـ 278 حالة في ​فرنسا​، ليصل إلى 25809، مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات انخفض 283 أو 8.3 بالمئة ليصل إلى 3147 وذلك في أكبر انخفاض يومي خلال أربعة اسابيع مستمرة من التراجع.

وانخفض الآن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة، وهو مؤشر رئيسي على قدرة النظام الصحي على التعامل مع الجائحة، لأقل من نصف ما كان عليه وقت الذروة في الثامن من أبريل نيسان حين بلغ 7148.