الرئاسة التركية: نأسف لتجاهل الإعلام الدولي نجاحاتنا في مكافحة كورونا

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن "أسف بلاده بشأن تجاهل وسائل الإعلام الدولية، نجاحات تركيا في المكافحة الفعالة التي تخوضها ضد جائحة كورونا"، مؤكداً ان "بلاده اتبعت استراتيجية اتصال قائمة على الشفافية في عملية مكافحة كورونا، وبلاده شاركت المعلومات الحقيقية حول جميع التطورات بسرعة مع الشعب التركي إلى جانب محاربتها الأخبار المضللة والشائعات حول الفيروس".
وأشار فخر الدين ألطون إلى أن "تركيا نفذت العديد من التدابير وحشدت جميع الاحتمالات قبل تسجيل أي إصابة بالفيروس، بعدما حددت استراتيجيتها عبر إنشاء المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة التركية، لمواجهة كورونا بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ بداية المرحلة".
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