الصحة المغربية: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، ان "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب بلغت 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة"، مشيراً الى ان "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم".
ولفت إلى أن "النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%"، مؤكداً أنه لم "يطرأ تغيير على التوزيع الجغرافي للمرض في البلاد، حيث ما زالت جهة الدار البيضاء سطات تسجل أكبر نسبة من الإصابات بما يقارب 26% من العدد الإجمالي، تليها جهة مراكش-آسفي بنسبة تقارب 21%، ثم جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، ثم جهة درعة-تافيلالت".
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