ترمب: أزمة فيروس كورونا "اسوأ من بيرل هاربور"

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واشنطن: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء أن ازمة فيروس كورونا المستجد "اسوأ" من الهجوم المفاجىء الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي.

وقال ترمب في المكتب البيضاوي "إنها اسوأ من بيرل هاربور"، في اشارة الى الهجوم الجوي الذي اودى باكثر من 2400 اميركي ودفع الولايات المتحدة الى الدخول في الحرب العالمية الثانية.

واضاف "إنها اسوأ من مركز التجارة العالمي" في إشارة الى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي خلفت نحو ثلاثة الاف قتيل.

وتابع "لم يسبق أن حصل هجوم مماثل، وما كان ينبغي لذلك ان يحصل"، مكررا عزمه على "اعادة فتح البلاد".

الى ذلك، اوضح الرئيس الاميركي سبب عدوله عن إلغاء خلية الأزمة التي شكلت لتنسيق الرد على فيروس كورونا على الصعيد الفدرالي.

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وقال "لم أدرك الى أي مدى تحظى خلية الأزمة بشعبية"، لافتا الى إمكان إضافة "شخصين أو ثلاثة" إليها، ومعتبرا أن "الرأي العام يقدرها كثيرا".

وكان نائب الرئيس مايك بنس أعلن الثلاثاء أنه سيتم إلغاء هذه الخلية في الاسابيع المقبلة والاستعاضة عنها بآلية عمل تقليدية بواسطة الوزارات.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من سبعين ألف وفاة بوباء كوفيد-19 وقد يصل العدد الى مئة ألف قبل بداية شهر حزيران/يونيو.

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