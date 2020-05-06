نفي واشنطن ضلوعها في محاولة التوغل داخل فنزويلا "ليس مقنعا"

موسكو: اعتبرت روسيا الأربعاء أن نفي الولايات المتحدة ضلوعها في محاولة توغل داخل فنزويلا أدت الى توقيف كراكاس اثنين من الأميركيين، هو أمر "غير مقنع".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "إعلان واشنطن أن لا علاقة للحكومة الأميركية بما حصل في فنزويلا في الأيام الأخيرة لا يبدو مقنعا".
واعلنت السلطات الفنزويلية الاثنين توقيف 15شخصا بينهم اميركيان قالت انهما "عنصرا امن" تابعان للرئيس دونالد ترامب.
وتتهم النيابة الفنزويلية هؤلاء بانهم "مرتزقة" جندتهم المعارضة لتدبير محاولة توغل من طريق البحر.
واعتبرت الدبلوماسية الروسية الاربعاء ان "ما يقوم به المرتزقة يستحق إدانة شديدة وغير مشروطة"، مشيرة الى "الطابع غير المقبول لاستخدام أساليب حربية بهدف حل خلافات سياسية".
ودعت موسكو الى منح فنزويلا "فرصة لمعالجة مشاكلها في شكل مستقل وسلمي، عبر حوار وطني واسع، من دون إملاءات وإنذارات وعقوبات".
ويتهم النظام الفنزويلي على الدوام المعارض خوان غوايدو بالضلوع في "مؤامرات" ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بمساعدة كولومبيا والولايات المتحدة
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