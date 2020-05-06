شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السويس يطالب أصحاب مصانع السخنة توفير كمامات للعمال لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة السويس، عضو لجنة الخطة والموازنة، أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بصرف كمامات مجانا لكافة العاملين لديهم، بما يحافظ على صحة الجميع ويمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فيما بينهم، لاسيما وأن العامل قد لا يستطيع المواظبة على شراء هذه المنتجات بشكل يومى لتكلفته الكبيرة عليه.

وشدد خليل فى تصريح لـ"الخليج 365"، على ضرورة توفير اتوبيسات نقل العاملين بشكل كاف بما يراعى تحقق التباعد فيما بين العاملين أثناء انتقالتهم من وإلى مقر العمل، لتنخفض طاقة شغل الأتوبيس الواحد إلى النصف.

وأشار البرلمانى إلى أهمية متابعة الأجهزة المعنية بالتفتيش على المصانع للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن ظهور أى حالة فى مصنع قد تؤثر بدورها على انتقاله إلى المئات، مما يشكل خطورة كبيرة، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية لذلك على تعطل عجلة العمل.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية فى الشوارع العامة، وأماكن العمل، وأثناء التسوق، وفى وسائل المواصلات العامة، واتخاذها أسلوب حياة للوقاية ولتجنب الإصابة بهذا الفيروس، أو غيره من الأمراض الأخرى.