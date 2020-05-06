دولة أوروبية تعلن تعافي 97% من المصابين فيها بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأيسلندية، اليوم الأربعاء، تعافي 97% من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفادت الحكومة، في بيان، بشفاء 1750 شخصا من أصل 1799 مريضا أجريت عليهم فحوص خاصة بعدوى COVID-19 كانت نتائجها إيجابية.

وأضاف البيان أن 3 مصابين فقط بالعدوى لا يزالون في مستشفيات أيسلندا، وحالاتهم لا تثير قلق الأطباء.

وقال كبير الخبراء في الأمراض المعدية في البلاد، تورولفور غودنانسون: "فوجئنا بشكل سار رؤية تراجع سريع جدا

للجائحة في أيسلندا. وعلى الرغم من ذلك، من بالغ الأهمية أن نبقى حذرين وأن نقلص خطر حدوث أي تفش جديد للمرض إلى أقل درجة ممكنة".

وتم تسجيل آخر حالتي الإصابة بفيروس كورونا في أيسلندا خلال الأسبوع الماضي، بينما يبلغ عدد ضحايا المرض في البلاد 10 أشخاص.