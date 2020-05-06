اليونان : الوضع الوبائي لكورونا لا يزال مستقرا في البلاد

سجلت اليونان 21 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك مع حفاظ البلاد على زيادة منخفضة يومية في معدل الإصابات والوفيات جراء العدوى منذ فترة.

وأعلن وزير الصحة اليوناني سوتيريس تسيودراس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس

في البلاد بلغ 2663 حالة، فيما تسبب المرض بوفاة 147 شخصا حتى الآن منذ تسجيل أول إصابة في 27 فبراير الماضي.

وأكد تسيودراس أن 36 مريضا يتلقون العناية المركزة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن متوسط عمر هؤلاء

الأشخاص هو 68 عاما.

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وأشار إلى أن 82 شخصا من مرضى كورونا نقلوا من أقسام العناية المركزة إلى الغرف العادية، بعد تسجيل تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية.

وأضاف وزير الصحة اليوناني أن السلطات الصحية أجرت حتى اليوم 97 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

ولم يتجاوز معدل الإصابات اليومية بكورونا في اليونان خلال الأسبوع الماضي 25 حالة، والوفيات 3 حالات.