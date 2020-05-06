مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة "مناهضة للثورة" في محافظة كردستان غربي البلاد، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إسنا". أعلنت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري مقتل الكولونيل شكيبة سليمي واثنين من المقاتلين هما جعفر نزمبور وماجد شكري بعد قتال وقتل عدد من العناصر المضادة للثورة، موضحة أن الاشتباك وقع بالقرب من بلدة ديواندره، دون ذكر تفاصيل عن المجموعة. طوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.



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