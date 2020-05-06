التوتر يتصاعد بين واشنطن وبكين بسبب "كورونا" والأخيرة ترفض فتح تحقيق دولي



يتزايد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية الاتهامات الأميركية المتجددة للصين بإخفاء معلومات عن الوباء وملابسات نشأته في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم إن الصين كان بوسعها إنقاذ حياة مئات الآلاف من الناس في أرجاء العالم لو كانت أكثر شفافية بشأن فيروس كورونا المستجد.



وأضاف "كان بوسع الصين أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي، كان أمامها الخيار لكن بدلا من ذلك تسترت الصين على التفشي في ووهان".



واتهم بومبيو السلطات الصينية بمواصلة إخفاء معلومات بشأن الفيروس بعد مرور 128 يوما على الجائحة.



وفي خطوة من شأنها أن تثير حفيظة الصين، دعا وزير الخارجية الأميركي كل الدول -بما فيها الدول الأوروبية- للموافقة على انضمام تايوان إلى منظمة الصحة العالمية كعضو مراقب.



وحث بومبيو المنظمة العالمية على فتح تحقيق بشأن تعامل الصين مع فيروس كورونا.



من جانبه، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم إن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر الفيروس، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء تفشيه.



وصرح السفير شن جو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو بأن "الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي، لا وقت أمامنا نضيعه ونحن ننقذ الأرواح".



وفي السياق نفسه، قالت الخارجية الصينية إن الاتهامات الأميركية للصين بنشر الفيروس عمدا لا أساس لها.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية خوا شون ينغ إنه لا يجوز استخدام التعريفات الجمركية كسلاح، وذلك في ردها على سؤال بشأن إمكانية لجوء الولايات المتحدة لاستخدام ورقة التعريفات الجمركية لمعاقبة الصين بعد اتهامها بإخفاء معلومات بشأن الفيروس.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جديدة كإجراء انتقامي من الصين، وقال إنه كان يتعين عليها إبلاغ العالم بالفيروس.