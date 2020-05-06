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“الصحة العراقية” تتوعد بحبس المخالفين لإجراءات الوقاية المفروضة جراء “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان متلفز، “في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين ممارسة دورهم في دعم الوزارة بكافة تشكيلاتها في التصدي لفيروس والحفاظ على سلامة جميع المواطنين، نذكّر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم 55 وعلى رأسها منع التجمعات”.

وأضاف أن “قانون العقوبات نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بالأفراد، وحيث أن إقامة التجمعات تنطبق عليه أحكام المواد القانونية من قانون العقوبات”.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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