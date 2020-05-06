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وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان متلفز، “في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين ممارسة دورهم في دعم الوزارة بكافة تشكيلاتها في التصدي لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع المواطنين، نذكّر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم 55 وعلى رأسها منع التجمعات”.
وأضاف أن “قانون العقوبات نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بالأفراد، وحيث أن إقامة التجمعات تنطبق عليه أحكام المواد القانونية من قانون العقوبات”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة العراقية” تتوعد بحبس المخالفين لإجراءات الوقاية المفروضة جراء “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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