كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "بيلوسي": على ترامب أن يرتدي كمامة حتى يكون قدوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأنه على رئيس البلاد دونالد ترامب أن يرتدي كمامة، حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأمريكي في زمن جائحة كورونا.

وفي حديثها مع قناة MSNBC، اليوم الأربعاء، قالت بيلوسي إن "غرور" الرئيس يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء، ومن بين هذه التعليمات ارتداء قناع واق أثناء التواجد في الأماكن العامة.

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ورفض ترامب ارتداء الكمامات في ظهوره العلني المتكرر، على الرغم من أن إدارته نصحت المواطنين في الشهر الماضي بوضع أقنعة واقية على الوجه للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

من جهتها، التزمت بيلوسي بارتداء الكمامة في الأسابيع الأخيرة، باستثناء الأوقات التي كانت تجري فيها ندوات صحفية أو تتحاور مع قنوات تلفزيونية.

وسبق أن أعلن ترامب أنه ينوي حل فريق العمل لمكافحة فيروس كورونا، والذي يضم مسؤولين كبار من إدارته وخبراء علميين بارزين.