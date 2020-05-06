كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري ليبي، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة.

وأوضح المصدر العسكري، أن سلاح الجو الليبي يستهدف معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.

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