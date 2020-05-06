ترامب: يجب فتح المدارس للتلاميذ والسماح للمُدرسين بالعودة للعمل

وشدد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا تعد أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه عدل أخيرا عن إلغاء خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وشكلت لتنظيم الرد على المستوى الفيدرالي لمواجهة الوباء.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعلن أن هذه الخلية يفترض أن تحل في الأسابيع المقبلة للعودة إلى عمل تقليدي تتولاه الوزارات.

وفي سلسلة تغريدات، أكد ترامب أن هذه الخلية التي يرأسها بنس وتضم بشكل خاص مسؤولي الوكالات الصحية وأطباء كانت فعالة إلى حد أنها ستستمر "بشكل دائم".

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