كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن تجاوز المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة التركية أنها تجاوزت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، معتبرة أنها باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن "تركيا سيطرت على وباء فيروس كورونا لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أكثر الأماكن أمانا".

وأضاف قوجة، الذي تحدث عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي حول الجائحة: "أكملت بلادنا المرحلة الأولى في مكافحة فيروس كورونا، نحن في الآن في الأيام الأولى للمرحلة الثانية، وتتمثل ضمانة نجاحنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

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وأشار إلى أن "خطر فيروس كورونا لم يختف تماما"، مشددا على أن "إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس".

وأوضح وزير الصحة التركي أن بلاده لن تخفض عدد الفحوص في المرحلة الجديدة من مكافحة كورونا، التي قال إنها تستهدف إلى "خلق حياة طبيعية جديدة" وليس العودة إلى الوضع السابق.

وسجلت تركيا في الايام الماضية قفزات كبيرة لحصيلة المتعافين من فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض.