فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا بالمستشفيات ودور الرعاية إلى 25 ألفا و 809

وأعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا حتى 10 يوليو القادم.

وكان مجلس الوزراء الفرنسي أعد مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان.