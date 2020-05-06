إسبانيا تمدد حالة الطواريء للحد من كورونا لأكثر من أسبوعين

ويذكر أن صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب برلماني، اليوم الأربعاء، بأن "رفع حالة الطوارئ سيكون خطأً كاملاً لا يُغتفر"، قائلًا، إن المليارات من مساعدات الدولة لمساعدة الشركات والأفراد الذين تضرروا من الإغلاق تم إصدارها بفضل مرسوم الطوارئ.

يبدو أن رئيس الوزراء الإسباني سيحصل على ما يكفي من الأصوات البرلمانية، اليوم الأربعاء، لتمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، حيث تخفف البلاد من الإغلاق المفروض للسيطرة على واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كوورنا في العالم.