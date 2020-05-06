العرائش.. 5 حالات شفاء جديدة من “كوفيد-19”.. واستقرار في عدد الإصابات خلال 18 ساعة الأخيرة

ارتفع عدد المتعافين من “كوفيد-19” إلى حدود اليوم الأربعاء، في العرائش، إلى 38 حالة، بعد تماثل 5 حالات جديدة للشفاء، في المقابل لم يسجل الإقليم أية إصابة جديدة، خلال 18 ساعة الأخيرة، بينما استقر عدد الوفيات في حالتين.
وبحسب مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية للصحة في العرائش، فإن عدد الإصابات المؤكدة استقر على مستوى الإقليم في 118 حالة، فيما تم استبعاد 798 حالة من الإصابة بالجائحة، بعدما كشفت التحاليل المخبرية سلبية نتائجها.
وأضاف المصدر ذاته، أن 79 مصابا بالفيروس التاجي يتوزعون على مستشفى للامريم بالعرائش، والقصر الكبير، لتلقي العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة.
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