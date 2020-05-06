إحباط مخطط تركي لتهريب اسلحة للسراج عبر تونس

الأربعاء 6 مايو 2020

كشف الخبير العسكري الليبي العميد الركن شرف الدين سعيد العلواني، عن إحباط القوات المسلحة الليبية مخطط تركي لتأمين طرق تهريب السلاح عبر تنظيم الإخوان في تونس، عبر السيطرة على قاعدة عقية بن نافع قرب الحدود الغربية الليبية.



وتابع العلواني في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن تركيا وتنظيم الإخوان أرادا استغلال القاعدة العسكرية لتصبح مركزا وحماية لخطوط تهريب السلاح من الحدود التونسية عبر حزب النهضة التونسي الإخواني بالحكومة التركية.

وأوضح أن الهجوم الفاشل الذي نفذته المليشيات كان يعد له من غرفة العمليات التركية الرئيسية بطرابلس منذ مدة، وجهز له بحملة إعلامية، بالتزامن مع تنفذ الطائرات المسيرة التركية غارات متواصلة لرصد واستهداف نقاط وتمركزات القوات المسلحة الليبية المرابطة في محيط القاعدة.

وأشار العلواني إلى أن مرحلة إعداد الخطة والتجهيز شارك فيها الجانب الإعلامي لعناصر الحشد المليشياوي بضخ المعلومات المغلوطة، ونشر الأخبار الكاذبة ومحاولة بث الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة بأخبار حول بين أبناء المدينة أو القبيلة الواحدة في العمليات ومحاولة شق صفوف الجيش الليبي وبث التفرقة لإضعاف تماسك خطوط الدفاع.

ونوه إلى أن الأتراك وجهوا المليشيات الذين حاولوا مهاجمة القاعدة من 5 محاور، بوضع إشارات على سياراتهم كالتي تم استخدامها في الهجوم الفاشل على مدينة ترهونة لتسهيل التعرف عليهم وخطوط سير الطيران التركي المسير.

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وشدد الخبير العسكري الليبي على أن الأهم من النتائج المادية لخسائر المليشيات من مقتل وإصابة وضبط وتدمير العشرات من المسلحين وسياراتهم، هو كسر شوكتهم وسحق غروروهم وجرأتهم على مهاجمة القوات وإفشال خطط السيطرة على الدروب الصحراوية وترك التهريب التي يستخدمها الإخوان.

وتصدت قوات الجيش الليبي، الثلاثاء، لهجوم من مليشيا حكومة الوفاق غير الشرعية استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، معززة بالمرتزقة السوريين تحت غطاء من الطيران المسير التركي.

وتلقت المليشيات خسائر فادحة في هذا الهجوم من بينها أكثر من ٣٠ قتيلا كما تم إلقاء القبض على 40 عنصرا بسياراتهم الـ 15 المسلحة.

وقاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي طرابلس هي أكبر قاعدة جوية بالبلاد وتبلغ مساحتها 20 كلم مربع، وهي ذات بنية عسكرية كبيرة تسمح لاستيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة التي ليس بها شق مدني.

وتٲتي إهمية قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية" لموقعها المهم حيث تقع جنوب مدينة الجميل على الطريق الساحلي وتبعد عن الحدود التونسية بحوالي 55 كلم، وبإتجاة مطار طرابلس الدولي 120 كلم، وأسست القاعدة بناء علي أساس تحصينات التضاريس الجغرافية بالإضافة إلى إنشاء تحصينات خارجية.

ويخشى قادة المليشيات من القاعدة التي تنطلق منها طائرات الجيش الليبي لاستهداف الإرهابيين بالمنطقة، وقد حاولوا عدة مرات استهداف القاعدة واقتحامها منذ عام 2014 وباءت جميع تلك المحاولات بالفشل