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اليونان تحذر من فخ تنصبه تركيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 6 مايو 2020

حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الأربعاء، من فخ تنصبه تركيا لبلاده .

 

وقال أن بلاده لن تتبع تركيا في مسار كارثي، مشددا على أن أنقرة المجاورة تقود الأشياء باتجاه تصاعد مطرد لن يؤدي إلى نتائج جيدة لكل من اليونان وتركيا أو للمنطقة الأوسع

 

وأضاف ديندياس، في حوار مع محطة "ريال إف إم" الإذاعية: "لن نضفي الصبغة العسكرية على الأزمة مع تركيا، إنه فخ تنصبه تركيا لليونان بأن نتحرك من مسرح الشرعية إلى مسرح التصرفات من هذا النوع".

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وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن عسكرة الاختلافات مع تركيا لن تؤدي إلى حل، ولكنها ستؤدي إلى التدهور"، مشددا على أن "اليونان تحتفظ بكافة حقوق الدفاع عن مجالها الوطني".

 

وأضاف في الحوار الذي نقلته وكالة الأنباء اليونانية: "لدينا التزام تجاه الدفاع عن مصالحنا الوطنية وسيادتنا الوطنية، وعدم السماح لتركيا قيادة علاقتنا لدرجة من التصاعد تفضي بنا إلى عسكرة أي خلاف".

 

وأشار ديندياس إلى أن اليونان تجري مفاوضات فيما يتعلق بترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الحصرية مع إيطاليا ومصر، بينما سوف تبدأ نقاشات ذات صلة في مرحلة ما مع قبرص وألبانيا

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