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شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم 225 مليون دولار مساعدات طارئة إلى اليمن، لدعم برامج الغذاء.
جاء هذا الإعلان، في الوقت الذي اضطرت فيه منظمات الإغاثة هناك لخفض عملياتها، بسبب تدخل الحوثيين، وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن "هذه المساعدات ستقدم لعمليات الغذاء الطارئة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب اليمن، إضافة للعمليات في شمال اليمن، والتي اضطر برنامج الأغذية العالمي لخفضها في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب التدخل المستمر للحوثيين المدعومين من إيران".
ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن، أو 24 مليون نسمة، على المساعدات، ويواجه عشرة ملايين شخص، خطر المجاعة
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