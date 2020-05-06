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إسبانيا تمد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا أسبوعين آخرين

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كمامة ملقاة على الأرض في مدريد يوم الأربعاء

مدت إسبانيا حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي وباء فيروس لأسبوعين آخرين بدءا من يوم الأحد مما يسمح للحكومة بالتحكم في حركة المواطنين في ظل تخفيفها التدريجي لضوابط العزل العام بالبلاد.

ووافق البرلمان يوم الأربعاء على هذا الإجراء بعدما حشد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، الذي يقود تحالفا حكوميا هشا، الدعم الكافي من أحزاب المعارضة لإجراء التصويت.

وتخضع إسبانيا التي سجلت أكثر من 25 ألف وفاة بمرض كوفيد-19 لقيود العزل منذ 14 أبريل نيسان. وتنتهي حالة الطوارئ الراهنة عند منتصف ليل السبت.

ورغم تحسن الوضع يقول سانتشيث إن من الضروري استمرار بعض القيود على الحركة للإبقاء على العدوى تحت السيطرة.

 

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