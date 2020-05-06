الجنايات الدولية: نعد مذكرات اعتقال جديدة في الشأن الليبي

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ​فاتو بنسودا​، أن "العمل جار على إعداد مذكرات اعتقال دولية جديدة بحق أشخاص منخرطين في مخالفات بحق مدنيين في ​ليبيا​، فالملف الليبي يشكل الأولوية بالنسبة لمكتبها"، لافتة إلى أن "الهجوم الذي شنته قوات ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة ​خليفة حفتر​ قبل أكثر من عام على العاصمة ​طرابلس​ الخاضعة لسيطرة ​حكومة الوفاق​ المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، لا يزال مستمراً".

واشارت بنسودا الى أن "مكتبها يتابع تطورات الأحداث في ليبيا، بما يشمل سقوط قتلى بين المدنيين جراء عميات القصف الجوي والبري التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة التي تتخذ من ​لاهاي​ مقرا لها".